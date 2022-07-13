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Шесть кандидатов из восьми прошли во второй тур выборов премьера Британии

Сунак и Мордонт получили голоса для второго тура выборов премьера Британии
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Фото: REUTERS/John Sibley
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Бывший министр финансов Риши Сунак и заместитель главы Министрества по международной торговле Пенни Мордонт получили достаточную поддержку для прохождения во второй тур выборов главы Консервативной партии Британии, который станет премьер-министром страны. Об этом 13 июля сообщил телеканал Sky News.

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Так, Сунака поддерживают не менее 50 однопартийцев, Мордонт заручилась поддержкой по меньшей мере 30 человек. Отмечается, что для прохождения во второй тур кандидатам необходимо набрать не менее 30 голосов.

Всего во второй тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли шесть кандидатов, заявил в среду глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Среди них глава МИД Лиз Трасс, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, а также бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Выбыли из гонки министр финансов Надим Захави и экс-глава МИД Джереми Хант.
Следующие туры будут проходить до выявления двух основных претендентов. После этого выбирать победителя будут все члены партии, это около 200 тыс. голосующих, которым необходимо будет сделать свой выбор по почте.

11 июля Брейди сообщил, что имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии будет известно 5 сентября.

Исполняющим обязанности премьер-министра и главы тори является Борис Джонсон, который с 2019 году сменил на посту Терезу Мэй. 7 июля он объявил об уходе с обоих постов. После этого политик заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства Джонсона. Общественности стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Свои полномочия тогда сложили более 50 лиц.

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