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Трасс подтвердила готовность «вызвать на разговор» Путина

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Фото: REUTERS/Ian Forsyth
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Министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасса вновь заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20. Об этом 19 августа рассказал ее офис агентству Bloomberg.

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Представители политика сообщили, что Трасс не отказывается от сказанных ею в июле слов, когда она заявила, что хочет «вызвать Путина на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия».

Комментарий был сделан в свете заявления президента Индонезии Джоко Видодо о том, что российский лидер планирует принять очное участие в саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали.

Соперник Трасс в борьбе за пост главы правительства Риши Сунак в свою очередь призвал не допускать Путина на саммит.

Ранее 19 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести на турецкой территории встречу с Путиным.

Накануне Эрдоган заявил, что сохраняет веру в то, что конфликт на Украине в конечном итоге закончится за столом переговоров, а Зеленский согласен с ним в этом вопросе.

Президент Украины, в свою очередь, сказал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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