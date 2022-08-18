Эрдоган заявил о вере Зеленского в окончание конфликта переговорами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сохраняет веру в то, что конфликт на Украине в конечном итоге закончится за столом переговоров, а украинский лидер Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш согласны с ним в этом вопросе.

«Мы готовы сыграть роль медиатора или посредника в оживлении переговоров по параметрам, которые сформировались в марте в Стамбуле. Готовы оказать для достижения этой цели всяческую поддержку. Мы продолжим оценку итогов наших сегодняшних переговоров с уважаемым [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал Эрдоган 18 августа на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи.

Ранее в этот день Зеленский отметил, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.

До этого, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в случае возобновления российско-украинских переговоров их условия уже будут другими. 3 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Киеву предстоит согласиться на условия РФ.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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