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Ушаков заявил, что условия для ведения переговоров с Украиной могут отличаться от прежних

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В случае возобновления российско-украинских переговоров их условия уже не будут прежними. Об этом 18 июля заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«Они (переговоры. — Ред.) были прерваны после принципиальной договоренности относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные», — сказал он на брифинге.

Помощник главы государства отметил, что пока никакой заинтересованности в диалоге со стороны Киева, как и со стороны западных государств не просматривается.

Ранее, 14 июля, сербский лидер Александр Вучич заявил, что знает, «что нас ждет». По его словам, как только президент РФ Владимир Путин «закончит дела» в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск – Краматорск – Авдеевка, последует его предложение. Если же оно не будет принято, «мы отправимся в ад», заключил Вучич.

В то же время депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет указал, что Россия прекратит специальную операцию по защите Донбасса после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо действующего нацистского режима придут люди, которые настроены на развитие Украины как самодостаточного и нейтрального государства. Как отметил Шеремет, Россия не сможет жить «с фашистами и террористами под боком».

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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