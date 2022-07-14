Реклама
Прямой эфир
Мир
В КНР подтвердили переговоры с США о предельных ценах на нефть из России
Общество
Первая партия Lego по параллельному импорту проходит оформление на границе
Мир
Выпускникам школ Херсонской области впервые вручили аттестаты российского образца
Мир
Минобороны РФ заявило о восстановлении централизованной власти на освобожденных территориях
Мир
Захарова назвала адским цирком ситуацию вокруг турбин для «Северного потока»
Мир
Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний
Мир
Трехлетний ребенок погиб под Херсоном из-за детонации взрывного устройства
Общество
В пяти регионах России задержаны собиравшие деньги для международных террористов
Авто
Минпромторг возобновит программы льготного автокредитования и лизинга с 14 июля
Мир
В ДНР сообщили об установлении оперативного контроля над Северском
Мир
Посольство в Вашингтоне заявило о стремлении США вытеснить РФ из торговли продовольствием
Сюжет:

Вучич предсказал миру ад в случае игнорирования предложений Путина

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского президента Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад. Об этом заявил 14 июля президент Сербии Александр Вучич.

Зарубили окно в Европу: что значит срыв визита Лаврова в Сербию
И как Москва и Белград строят отношения в условиях противостояния РФ с Западом

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — цитирует сербского лидера агентство Sputnik.

Какое именно предложение от президента России он подразумевает, Вучич уточнять не стал.

Ранее в четверг депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет указал, что Россия прекратит специальную операцию по защите Донбасса после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо действующего нацистского режима придут люди, которые настроены на развитие Украины как самодостаточного и нейтрального государства. Как отметил Шеремет, Россия не сможет жить «с фашистами и террористами под боком».

Как заявил в тот же день обозреватель газеты The Hill профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах, по его мнению, после завершения спецоперации по защите Донбасса у России есть три сценария, которые может выбрать президент Путин. Как он предполагает, в дальнейшем российский лидер может начать военную кампанию, заняться созданием альтернативы Организации Объединенных Наций (ООН) или сохранением внутреннего наследия своей страны. В целом Лингельбах оценивает перспективы РФ положительно.

17 июня президент РФ заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году.

До этого, 12 апреля, Путин отметил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022