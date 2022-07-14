Вучич предсказал миру ад в случае игнорирования предложений Путина

Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского президента Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад. Об этом заявил 14 июля президент Сербии Александр Вучич.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — цитирует сербского лидера агентство Sputnik.

Какое именно предложение от президента России он подразумевает, Вучич уточнять не стал.

Ранее в четверг депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет указал, что Россия прекратит специальную операцию по защите Донбасса после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо действующего нацистского режима придут люди, которые настроены на развитие Украины как самодостаточного и нейтрального государства. Как отметил Шеремет, Россия не сможет жить «с фашистами и террористами под боком».

Как заявил в тот же день обозреватель газеты The Hill профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах, по его мнению, после завершения спецоперации по защите Донбасса у России есть три сценария, которые может выбрать президент Путин. Как он предполагает, в дальнейшем российский лидер может начать военную кампанию, заняться созданием альтернативы Организации Объединенных Наций (ООН) или сохранением внутреннего наследия своей страны. В целом Лингельбах оценивает перспективы РФ положительно.

17 июня президент РФ заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году.

До этого, 12 апреля, Путин отметил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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