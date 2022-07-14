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Профессор США спрогнозировал действия России после спецоперации

Обозреватель The Hill Лингельбах: после спецоперации в Донбассе у Путина есть три направления действий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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После завершения спецоперации по защите Донбасса у России есть три сценария, которые может выбрать президент страны Владимир Путин. О них рассказал обозреватель газеты The Hill профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах.

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«[После окончания спецоперации в Донбассе] могут обозначиться три широких направления: военная кампания, создание альтернативы Организации Объединенных Наций и сохранение внутреннего наследия», — пишет он в опубликованном 11 июля материале.

В целом Лингельбах оценивает перспективы РФ положительно. По его мнению, спецоперация проходит успешно, рейтинг Путина растет. Также рубль стал сильнее, чем когда-либо, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции.

В заключение профессор указал, что российский лидер не из тех, кто «пойдет на очевидные шаги».

26 апреля президент РФ Путин заявил в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем, что считает ООН уникальной и универсальной организацией и будет поддерживать ее и дальше. Глава государства отметил, что «другой такой организации в международном сообществе нет».

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для ООН и мирового сообщества настал момент истины. По его словам, либо все государства будут соблюдать устав организации, либо будут жить по навязанным кем-то правилам.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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