Зарубили окно в Европу: что значит срыв визита Лаврова в Сербию

Срыв визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград не сможет испортить отношения между странами . Об этом российские представители заявили после того, как три европейских государства закрыли свое небо для министерского борта, вынудив дипломата отменить свою поездку в Сербию. Сейчас на первом плане в отношениях Москвы и Белграда стоят два ключевых вопроса: поставки российского топлива по более низкой цене и неприсоединение Сербии к западным санкциям . И если по первой теме принципиальная договоренность есть и сторонам осталось обсудить детали, то по рестрикциям однозначной ясности нет — даже у сербского руководства.

«Произошло, конечно, немыслимое»

Двухдневный визит Сергея Лаврова в Сербию должен был начаться 6 июня , однако накануне вечером он был отменен. Причина в том, что три европейские страны — Болгария, Северная Македония и Черногория, над которыми по маршруту «Москва — Белград» мог пролететь министерский борт, своего разрешения на этот полет не дали . Это связано с тем, что после начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз закрыл свое небо для российских самолетов. Исключения для дипломатической поездки Сергея Лаврова, которому ЕС запретил въезд на свою территорию в конце февраля, члены ЕС делать не стали.

Вместо визита 6 июня глава МИД РФ провел онлайн-встречу с журналистами . Ее анонсировали как пресс-конференцию «по актуальным вопросам международной повестки дня», но во главе угла оказался несостоявшийся визит.

Зарубили окно Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции по актуальным вопросам международной повестки дня Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

« Произошло, конечно, немыслимое . Я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий, — сразу начал Сергей Лавров. — П роизошло, в общем-то лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики ».

Можно было подумать, будто этого права лишили Россию. Но нет. « Заблокирована международная деятельность Сербии — по крайней мере, на данный момент — на российском направлении , — тут же пояснил министр. — <…> Это еще одна очень наглядная и поучительная демонстрация того, насколько далеко НАТО, да и Европейский союз, могут пойти в задействовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами и не готов жертвовать своими принципами, своим достоинством в угоду тех самых правил, которые Запад навязывает вместо международного права».

Однако, продолжил Сергей Лавров, отношения РФ и Сербии «разрушить никому не удастся» . Москва пригласила главу сербского МИД Николу Селаковича в ближайшее время приехать в Россию.

С аналогичным посылом параллельно с Сергеем Лавровым выступил представитель Кремля Дмитрий Песков. Запрет на полет он назвал «враждебными действиями» и сказал, что они «могут доставить определенные проблемы» — на какое-то время будет сдвинут график встреч, да и в целом внесут «определенный дискомфорт» в российскую дипломатическую деятельность.

Зарубили окно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

« Но мы убеждены, что так или иначе каким-то образом существенно помешать продолжению контактов нашей страны с теми странами, особенно с дружественными странами, такими как Сербия, эти враждебные действия не смогут », — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Будет ли Москва как-то реагировать на это решение, ни он, ни Сергей Лавров не сообщили.

О том, что из-за сложностей с логистикой с визитом российского министра могут быть проблемы, за несколько дней до этого сообщил президент Сербии Александр Вучич. Чуть позже, 5 июня, об этом сказала и премьер-министр страны Ана Брнабич, посетовав на то, что «президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика путешествия министра иностранных дел другой страны».

«Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит министра иностранных дел Российской Федерации, то можете подумать, что люди, особенно в кризисные времена, когда мир на грани Третьей мировой войны, будут заинтересованы слышать его позицию, как бы они ни были с ним несогласны. Существует, наверное, что-то, что должно быть услышано, существует, вероятно, хоть какое-то пространство для диалога», — сказала она тогда.

Это не первый случай с начала спецоперации РФ на Украине, когда из-за закрытого неба Сергей Лавров не смог прилететь на мероприятие в европейскую страну . 28 февраля стало известно об отмене его визита в Женеву, где он должен был выступить на сессии Совета по правам человека ООН и Конференции по разоружению.

Газ и санкции

В Сербии российского министра ждал прием на самом высоком уровне : в расписании были встречи с Александром Вучичем, Николой Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем и патриархом Сербской православной церкви Порфирием. В интервью, которое Сергей Лавров дал 4 июня «Радио и телевидению Республики Сербской», дипломат заявил: он готов обсуждать любые темы, которые интересуют сербскую сторону — будь то поставки российского газа или многолетний конфликт вокруг Косово .

«Нам важно понимать оценки сербского руководства и его планы действий на дальнейший период, исходя из тех реалий, которые на сегодня сложились», — сказал он тогда.

Сейчас на первом плане в отношениях стран стоят два вопроса: Сербии важно, чтобы Россия поставляла ей газ по цене, ниже рыночной; Москве принципиально, чтобы Белград не подключился к экономическим санкциями, чего от него упорно требуют на Западе .

О том, что Сербия будет получать российское топливо в течение трех лет по цене в три-четыре раза ниже, чем оно продается на рынке, президенты Александр Вучич и Владимир Путин договорились в конце мая 2022 года. Точную цену и объемы между собой должны согласовать компании «Газпром» и «Нефтяная индустрия Сербии».

Что касается санкций, то Белград неоднократно заявлял: он не намерен вводить против Москвы ограничения и из-за этого подвергается давлению западных государств. Руководство страны хотело бы и дальше придерживаться этого подхода, однако гарантий на этот счет не дает .

« До тех пор пока сможем выдержать, мы будем проводить независимую и суверенную политику , — сказал в конце мая Александр Вучич. — Это нелегко сказать, но это было нелегко сказать и 90 дней назад. Но и после 90 дней нам удалось сохранить свою позицию, которую мы заняли в первый день с начала конфликта на территории Украины».

Москва сербское руководство за отсутствие гарантий не критикует — напротив, как заявил ранее в интервью «Известиям» посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, Россия «осознает, что противостоять давлению Запада крайне сложно». Дипломат резко отверг предположения о том, что выгодные цены на газ — это плата за то, что Белград не вводит против Москвы рестрикции.

Зарубили окно Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Это [стоимость топлива] увязано с тем, что Сербия не присоединяется к санкциям, но увязка гораздо глубже: неприсоединение Белграда к санкциям позволяет России и Сербии развивать полнокровное и взаимовыгодное сотрудничество, — заявил посол.

В экспертном сообществе отмечают: вероятность того, что по экономическим ограничениям в отношении РФ Сербии придется уступить, существует.

— Гарантий дать никто не может. Сербия — маленькая страна, и все будет зависеть от того, насколько сильно Европа будет на нее давить , — пояснил «Известиям» основатель и главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко. — В некоторых вещах она может пойти на компромисс, потому что от Европы Сербия в плане экономики и инвестиций зависит гораздо больше, чем от России. Белград знает, что такое санкционное давление и, я думаю, будет сопротивляться до последнего. Но если это станет вопросом выживания, я не исключаю, что к каким-то пакетам Сербия может присоединиться.

Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова считает, что, несмотря на дружественную риторику, отношения Москвы и Белграда очень хрупкие.

— Они могут разбиться, и, чтобы этого не произошло, сербскому руководству нужна твердость говорить Европе нет, отстаивая свои национальные интересы. Но дело в том, что сегодня руководство страны упорно стремится в Евросоюз, — отметила в беседе с «Известиями» эксперт. — В ситуации с отмененным визитом сербская сторона могла бы, к примеру, предложить отправить из Белграда в Москву свой самолет, чтобы обеспечить перелет министра. Возможности здесь есть.

В день несостоявшегося визита президент Сербии все-таки провел встречу с российским представителем — его визави стал Александр Боцан-Харченко.