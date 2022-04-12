Путин заявил об отсутствии у России выбора в ситуации с Украиной

Происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Такое заявление сделал во вторник, 12 апреля, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«То, что происходит на Украине, — это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», — заявил Путин.

Кроме того, президент РФ выразил мнение, что белорусская площадка подходит для дальнейших контактов в рамках переговоров России и Украины. По его словам, начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря усилиям Лукашенко.

Ранее в этот день Путин заявил, что российские Воздушно-космические силы в ходе спецоперации по защите Донбасса действуют мужественно, эффективно и результативно. Он также выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты. Глава государства назвал благородными задачи, поставленные перед российскими военными.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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