Спецоперация в Донбассе 12 апреля. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





Съемочная группа Первого канала попала под обстрел в Мариуполе, корреспондент Ирина Куксенкова получила ранения.





19 мирных жителей ДНР получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск за минувшие сутки, передает штаб территориальной обороны республики. В сводке представительства республики в СЦКК приводятся другие данные: двое погибших семь раненых.





Компания Nokia прекращает деятельность на территории России из-за военной спецоперации, говорится в заявлении финской компании.





Из Мариуполя за минувшие сутки эвакуированы 587 человек, в том числе 96 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали более 16,3 тыс. человек.





Лишь 1% российских предпринимателей закрыли свой бизнес на фоне санкций, сообщил ТАСС руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Он обратил внимание, что продолжается тенденция на сокращение сотрудников: «В мае 2021 года в малом и среднем бизнесе было 15,4 млн наемных работников, а сейчас на 800 тысяч меньше. Эта тенденция началась еще до санкций».





Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до 19 апреля. Он распространяется на воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.





Минобороны России опубликовало кадры уничтожения расчетом тактического ЗРК «Штиль» украинского беспилотника «Байрактар», который осуществлял разведку действий кораблей Черноморского флота, а также береговых и наземных позиций боевой техники ВС РФ.





Порядка 60-70% жилого фонда Мариуполя в той или иной мере подверглось разрушениям, рассказал «Известиям» новый глава города Констатин Иващенко. Он предположил, что 10% жилья не подлежат восстановлению. О том, что происходит в Мариуполе и как он возвращается к жизни, читайте в эксклюзивном интервью Константина Иващенко «Известиям» — «Мариупольцы видят, кто разрушал, а кто спасает»





Украинские войска обстреляли Донецк из БМ-21 «Град», выпустив три ракеты, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). С начала дня зафиксировано уже семь обстрелов со стороны ВСУ. Помимо Донецка, под огонь попали Еленовка, Озеряновка, Пантелеймонока и Ясиноватая.





Спецмониторинговая миссия ОБСЕ должна прекратить деятельность в ДНР до 30 апреля, заявили в МИД республики. «И политическая реальность изменилась — Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ», — говорится в сообщении ведомства.





Более 752 тыс. человек прибыли в Россию с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины, передает ТАСС со ссылкой источник в силовых структурах. За минувшие сутки границу пересекли 20,6 тыс. человек.





Цены на нефть растут после падения накануне: Brent подорожала до $100,12 за баррель — на 1,67% к цене на закрытие предыдущей сессии, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.





В приграничном с Украиной районе Белгородской области повреждены железнодорожные пути, причины происшествия выясняются, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.





Украина сейчас находится в наихудшем состоянии и остро нуждается в финансовой поддержке на фоне последних потрясений, заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко. По его оценкам , ущерб гражданской и военной инфраструктуре, нанесенный с 24 февраля, составляет $270 млрд.





Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как работают инженеры-саперы российских вооруженных сил. На освобожденных от ВСУ участках остается множество боеприпасов: мины, снаряды, патроны.





Токио утвердило дополнительные санкции против 398 россиян и 28 организаций из РФ. В частности, Япония подтвердила намерение заморозить активы Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.