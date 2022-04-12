На десять приседание: кабмин поддержит уголовное наказание за исполнение санкций

Правительство намерено поддержать законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций внутри страны. Ответственность предусмотрена в том числе за отказ работать с попавшими под них банками. У правительства нет «концептуальных возражений» против предложенных мер уголовной ответственности — государство вправе устанавливать наказания за общественно опасные деяния, сказано в проекте отзыва кабмина на законопроект. «Известия» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. В РСПП выступили против законопроекта: он может подтолкнуть компании к ускоренному выходу с отечественного рынка.

Поправки против санкций

Правительство намерено поддержать законопроект группы депутатов во главе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком о введении уголовного наказания для тех, кто исполняет санкции западных стран против РФ. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия». Его уже рассмотрели на комиссии по законопроектной деятельности в правительстве. Отзыв дополнят высказанными замечаниями, затем направят в Госдуму, сказал изданию источник в кабмине. Он подтвердил подлинность документа. Нарушителям грозит штраф до 1 млн рублей или до 10 лет лишения свободы. Речь идет о правках в ст. 201 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями».

В проекте отзыва сказано, что «концептуальных возражений в части указанных мер уголовной ответственности не имеется». Государство вправе устанавливать ее за общественно опасные деяния, которые причиняют существенный вред и не могут быть предотвращены с помощью других правовых средств, уточняется в документе.

Ждите ответственности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Но в законопроекте не в полной мере учтены объекты уголовно-правовой охраны, уверены в кабмине. Ведь ограничительные меры уже введены или могут вводиться не только против страны, но и против граждан, юридических лиц. В итоге правительство намерено поддержать законопроект с учетом его доработки по высказанным замечаниям.

В пресс-службе кабмина «Известиям» сказали, что отзывы правительства на законопроекты, внесенные в Госдуму, публикуют на официальном портале ГД в установленном порядке.

— Надеемся на рассмотрение [законопроекта в первом чтении в Госдуме] в ближайшее время. Предварительное обсуждение с профильным комитетом Думы прошло очень конструктивно, — сообщил «Известиям» один из соавторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Первый пакет санкций против России ЕС презентовал в конце февраля, после этого Евросоюз сформировал еще четыре. Ограничительные меры против страны, отдельных компаний и граждан также ввели США и ряд других стран.

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Жесткий ответ

Депутаты и сенаторы внесли законопроект в Госдуму 7 апреля. В пояснительной записке к документу сказано: инициатива направлена на защиту интересов и безопасности России, а также прав и свобод физических и юридических лиц. Авторы проекта уверены: те, кто ограничивает эти права и свободы внутри страны, должны нести уголовную ответственность.

Например, уже известны случаи, когда российские компании, в том числе и с госучастием, отказывались от работы с банками, которые находятся под санкциями, рассказывал СМИ Андрей Турчак. Причем бизнес делал это на том основании, что сотрудничество грозит ограничениями против самой компании за рубежом. Верховный суд уже поддержал инициативу парламентариев.

Как поддержку санкций можно трактовать достаточно широкий спектр действий, сказал «Известиям» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Например, компания закрывает счета в попавшем под санкции банке и открывает в том, на который не наложили ограничений. Такое действие можно расценить как поддержку санкций. Тогда придется решать, какие поступки вредоносны, а какие допустимы. Получается, нужно будет создать специальную комиссию, которая оценит действия бизнеса, уверен эксперт. Не исключено, что в этот процесс включится коррупционная составляющая. Александр Шохин счел законопроект парламентариев противоречивым.

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РСПП и крупнейшие бизнес-ассоциации иностранного бизнеса в РФ уже направили главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину просьбу не поддерживать законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций. Об этом сказано на сайте РСПП. Деловые круги уверены: принятие инициативы с высокой долей вероятности подтолкнет компании к ускоренному выходу с российского рынка.

Планируемые изменения в УК трудно оценить однозначно, согласен адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк. С одной стороны, общий посыл инициативы направлен на поддержку отечественных компаний, которые попали под санкции западных стран. С другой — практическую реализацию этих идей сложно предсказать , уверен эксперт.

Пока неясно, что конкретно правоохранители будут понимать под исполнением санкций против РФ. Это может создать дополнительное и излишнее давление на бизнес. Например, появляется риск претензий уголовно-правового характера к топ-менеджерам, которые «исполнили санкции», выполняя решения нерезидентов страны: руководителя или владельца компании.