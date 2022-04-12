Глава Минфина Украины заявил о плачевной экономической ситуации

Украина остро нуждается в финансовой поддержке на фоне последних потрясений. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко и призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит государственного бюджета.

«Мы находимся в ситуации огромного стресса, в наихудшем [финансовом] состоянии. Сейчас вопрос стоит о выживании нашей страны», — подчеркнул он в интервью с газетой Financial Times.

По словам Марченко, с начала спецоперации РФ по защите Донбасса гражданской и военной инфраструктуре Украины был нанесен ущерб в размере $270 млрд. При этом подавляющее большинство производств было полностью или частично выведено из строя.

Кроме того, за последний месяц расходы украинской администрации превысили доходы на $2,7 млрд, и этот разрыв продолжает расти. Как отметил министр финансов, закрыть такую брешь в бюджете самостоятельно не представляется возможным.

Таким образом, помимо военной помощи, Киеву требуется надежный источник дохода. В связи с этим Марченко предложил развитым странам использовать для финансирования Украины от 5% до 10% от свой доли в специальных правах заимствования, выделенных фондом в прошлом году для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса.

Ранее в этот же день Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза (ЕС) срочно предоставить Украине дополнительное оружие. Ранее в этот день он подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев отметил, что заявление Борреля о намерении ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем является безобразным. Он добавил, что данное заявление является поощрением продолжения военных действий со стороны Киева.

7 апреля глава дипломатии ЕС в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Лидеры ЕС не заявляли о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Подобных высказываний не звучало и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. По его словам, таким образом поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для этой страны, увеличится до €1,5 млрд.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».