В ДНР назвали дату прекращения работы миссии ОБСЕ в республике

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ должна полностью прекратить свою деятельность в Донецкой Народной Республики (ДНР) до 30 апреля, заявила глава МИД республики Наталья Никонорова во вторник, 12 апреля.

«Деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась — Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ», — написала Никонорова в Telegram-канале.

Также сообщается, что это постановление уже отправлено персоналу СММ ОБСЕ.

Ранее, 10 апреля сообщалось, что деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) теперь считается неправомерной. Это следует из распоряжения Государственного комитета обороны республики.

8 апреля, местного жителя, работавшего в СММ ОБСЕ, задержали в ДНР. Отмечается, что проводится доследственная проверка. Есть основания полагать, что местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия в ДНР, несовместимые с мандатом СММ.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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