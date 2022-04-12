СК начал проверку после сообщения о повреждении ж/д путей под Белгородом

В Шебекинском городском округе Белгородской области следственными органами организована доследственная проверка по факту повреждения железнодорожных путей. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в составе которой в том числе опытные криминалисты. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О повреждении железнодорожных путей ранее, во вторник, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, разрушено только железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет. О причинах инцидента глава Белгородской области обещал сообщить позднее.

11 апреля на территории Белгородской области власти ввели повышенный уровень террористической опасности. Он будет действовать до 25 апреля. По словам Гладкова, такой режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения.

Кроме того, повышенный режим террористической угрозы введен и в других российских областях, граничащих с Украиной, — в Брянской и Воронежской областях. В Курском регионе также ввели «желтый» уровень террористической опасности. Поводом послужил обстрел из минометов украинской стороной пограничного поста 9 апреля.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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