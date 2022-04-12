Губернатор сообщил о повреждении железнодорожных путей под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 12 апреля, сообщил о повреждении железнодорожных путей в регионе.

«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работает оперативная группа. О причинах инцидента глава региона обещал сообщить позже.

11 апреля на территории Белгородской области власти ввели повышенный уровень террористической опасности в связи со спецоперацией РФ по защите Донбасса. Такой режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения, отмечал Гладков.

Кроме Белгородского региона повышенный режим террористической угрозы также введен в других российских областях, граничащих с Украиной. Так, например, 11 апреля установлен высокий уровень террористической угрозы в Брянской и Воронежской областях. В Курском регионе ввели «желтый» уровень террористической опасности. Поводом послужил обстрел из минометов украинской стороной пограничного поста 9 апреля.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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