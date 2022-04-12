Эксперт рассказал о положении боевиков на «Азовстали»

Заявление об ускорении сроков проведения операции может указывать на то, что начнется некое крупное наступление к северу от Мариуполя, сказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Днем в понедельник глава ДНР Денис Пушилин высказался о предстоящем ускорении темпов наступления в Донецкой Народной Республике.

«Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления, по которым необходимо ускорить определенные шаги», — сказал Пушилин.

Как полагает Кашин, за исключением зачистки Мариуполя и ограниченного продвижения в отдельных местах, например, в районе Изюма на фронте в последнее время мало что происходило.

«Очевидно, переброшенные войска и новые силы, прибывшие с российской территории, в скором времени вступят в действие. Видимо, российские войска и силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) рассчитывают, что смогут ускорить наступление. Исходя из того, что сообщается, можно сделать вывод, что в Мариуполе остались последние очаги обороны и положение обороняющихся резко ухудшилось», — пояснил эксперт.

Директор центра исследований рассказал, что противник испытывает «острую нехватку боеприпасов, продовольствия и всего прочего».

«Видимо, приближается финал, возможности вырваться у них нет. Но сроки выбивания их из промзоны «Азовстали» трудно предсказуемы с учетом особых условий и разветвленной сети подземных сооружений. Основные же события будут происходить севернее Мариуполя в Донбассе. Там намечаются какие-то крупные операции», — заключил специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ударная тень: положение боевиков на «Азовстали» резко ухудшилось