Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о готовности посетить Киев для урегулирования ситуации на Украине
Мир
Песков назвал беседу Путина и Нехаммера непродолжительной
Мир
В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа
Мир
Канцлер Австрии заявил о переданном Путину желании Зеленского вести личные переговоры
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести
Мир
Европол начал операцию по поиску подсанкционных российских активов
Мир
Блинкен призвал все страны мира не закупать вооружение у России
Мир
Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию военнослужащих
Мир
ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений
Общество
Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа
Мир
Нехаммер заявил о важности поддержки переговорного процесса Москвы и Киева
Сюжет:

Эксперт рассказал о положении боевиков на «Азовстали»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление об ускорении сроков проведения операции может указывать на то, что начнется некое крупное наступление к северу от Мариуполя, сказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Мариупольцы видят, кто разрушал, а кто спасает»
Глава Мариуполя Константин Иващенко — о восстановлении города, переходе на стандарты ДНР и дне победы

Днем в понедельник глава ДНР Денис Пушилин высказался о предстоящем ускорении темпов наступления в Донецкой Народной Республике.

«Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления, по которым необходимо ускорить определенные шаги», — сказал Пушилин.

Как полагает Кашин, за исключением зачистки Мариуполя и ограниченного продвижения в отдельных местах, например, в районе Изюма на фронте в последнее время мало что происходило.

«Очевидно, переброшенные войска и новые силы, прибывшие с российской территории, в скором времени вступят в действие. Видимо, российские войска и силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) рассчитывают, что смогут ускорить наступление. Исходя из того, что сообщается, можно сделать вывод, что в Мариуполе остались последние очаги обороны и положение обороняющихся резко ухудшилось», — пояснил эксперт.

Директор центра исследований рассказал, что противник испытывает «острую нехватку боеприпасов, продовольствия и всего прочего».

«Видимо, приближается финал, возможности вырваться у них нет. Но сроки выбивания их из промзоны «Азовстали» трудно предсказуемы с учетом особых условий и разветвленной сети подземных сооружений. Основные же события будут происходить севернее Мариуполя в Донбассе. Там намечаются какие-то крупные операции», — заключил специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ударная тень: положение боевиков на «Азовстали» резко ухудшилось

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022