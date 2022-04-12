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Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ

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Власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 12 апреля, на сайте японского МИДа.

Рестрикциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы.

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Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Также в заявлении отмечается, что с 12 мая новые инвестиции из Японии в РФ можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

Ранее, 8 апреля, Япония объявила о дополнительных санкциях против России. В частности, анонсировалось, что будет введен запрет на импорт из России угля, машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.

С 5 апреля Япония запретила экспорт в Российскую Федерацию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, ювелирных изделий и драгоценных камней. Под запретом вывоза также оказываются ликеры, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи, мех, стеклянная посуда, ноутбуки, часы и др.

1 апреля Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физических лиц из России якобы из-за нарушений санкционного режима против КНДР. В черный список попали компании «Аполлон», «Парсек», «РК Бриз», «ЗИЛ-М», а также россияне Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.

15 марта Япония ввела санкции против 17 депутатов и бизнесменов из России. Во внешнеполитическом ведомстве Японии отметили, что меры по замораживанию активов 17 граждан России были приняты «с учетом нынешней международной ситуации вокруг Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и в качестве вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира».

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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