Путин указал на мужество ВКС России в ходе спецоперации по защите Донбасса

Российские Воздушно-космические силы в ходе спецоперации по защите Донбасса действуют мужественно, эффективно и результативно. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что армия страны применяет самые современные виды вооружений.

«Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», — заявил российский лидер во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.

Он также выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты. Глава государства назвал благородными задачи, поставленные перед российскими военными.

В ходе выступления Путин поздравил россиян с Днем космонавтики. Он подчеркнул, что Россия добьется всех поставленных в этой сфере целей.

Ранее в этот день российский лидер вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко прилетел на вертолете из Благовещенска на космодром Восточный. Главы государств осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов, а также вручат государственные награды летчикам-космонавтам и пообщаются с работниками космодрома. Позднее президенты проведут переговоры, по итогам которых состоится пресс-конференция.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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