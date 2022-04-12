Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Президент России Владимир Путин 12 апреля поздравил россиян с Днем космонавтики.

«Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв. Одновременно это вера в будущее, нашу силу, в то, что обязательно добьемся всех поставленных целей. И уверен, что так и будет. От всей души поздравляю с праздником всех граждан», — сказал Путин во время общения с рабочими космодрома Восточный.

12 апреля отмечается День космонавтики. 61 год назад в этот день ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем с летчиком Юрием Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур. Он стал первым землянином, побывавшим в космосе.

В честь Дня космонавтики в Москве пройдут концерты, экскурсии и интерактивные выставки, а также тематический диктант и лекция. Посетить большинство мероприятий можно бесплатно, однако для участия требуется предварительная регистрация.

Кроме того, мероприятия ко Дню космонавтики проходят с 11 по 17 апреля в столичном парке «Зарядье».