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Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
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Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

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Президент России Владимир Путин 12 апреля поздравил россиян с Днем космонавтики.

«Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв. Одновременно это вера в будущее, нашу силу, в то, что обязательно добьемся всех поставленных целей. И уверен, что так и будет. От всей души поздравляю с праздником всех граждан», — сказал Путин во время общения с рабочими космодрома Восточный.

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12 апреля отмечается День космонавтики. 61 год назад в этот день ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем с летчиком Юрием Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур. Он стал первым землянином, побывавшим в космосе.

В честь Дня космонавтики в Москве пройдут концерты, экскурсии и интерактивные выставки, а также тематический диктант и лекция. Посетить большинство мероприятий можно бесплатно, однако для участия требуется предварительная регистрация.

Кроме того, мероприятия ко Дню космонавтики проходят с 11 по 17 апреля в столичном парке «Зарядье».

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