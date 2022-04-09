Гости ВДНХ 12 апреля смогут «побывать» на орбите в VR-очках

На ВДНХ в День космонавтики 12 апреля пройдут концерты, экскурсии и интерактивные выставки, а также тематический диктант и лекция. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Посетить большинство мероприятий можно бесплатно, однако для участия требуется предварительная регистрация.

«В этом году гостей выставки ждет много интерактива. Например, благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности можно будет побывать на орбите и отправиться на лунную станцию. А для желающих проверить свои знания проведут Всероссийский космический диктант», — отметила Сергунина.

Диктант пройдет в центре «Космонавтика и авиация», который расположен в историческом павильоне «Космос». Участникам предстоит ответить на 30 вопросов о достижениях космонавтов, о работе орбитальных станций, об устройстве Солнечной системы. Одно из заданий зачитают в прямом эфире члены экипажа МКС.

Во время обзорной экскурсии по ВДНХ участникам расскажут, когда на площади Промышленности появился макет ракеты-носителя «Восток», которая 12 апреля 1961 вывела на орбиту корабль с Юрием Гагариным на борту, и для каких задач строили орбитальный корабль «Буран».

В центре «Космонавтика и авиация», крупнейшем космическом музее России, президент центра летчик-космонавт Федор Юрчихин покажет экскурсантам макет «Спутника-1», первого в мире искусственного спутника Земли. С запуска этого спутника началась космическая эра человечества.

Отдельную экскурсию посвятят Юрию Гагарину. Кроме того, на ВДНХ пройдет лекция «История отечественной космонавтики».

В интерактивных зонах гостям предложат с помощью технологий виртуальной реальности «посетить» лунную станцию в 2038 году. Испытатель прокатится на луноходе, соберет и изучит образцы лунного грунта, развернет солнечные батареи, понаблюдает за солнечным затмением на Земле. Также желающие смогут «побывать» на орбите и поуправлять устройством для сбора космического мусора — для этого им понадобятся очки дополненной реальности.

Вечером 12 апреля состоятся концерты группы Pompeya и квартета Melodion Orchestra.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.