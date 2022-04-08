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В парке «Зарядье» мероприятия ко Дню космонавтики пройдут с 11 по 17 апреля

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Специальные мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, пройдут в столичном парке «Зарядье» с 11 по 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба парка.

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«Посетителей ждут скидки на фильм «Гагарин. Лейтенант неба», космо-работы на весенней экспозиции «Новой красивой выставки», ученые и исследователи космоса в Заповедном посольстве с прямой трансляцией «ВКонтакте» и космическая радиоволна», — говорится в сообщении.

Другие парки Москвы также подготовили тематическую программу ко Дню космонавтики, передает агентство городских новостей «Москва».

В преддверии Дня космонавтики в столице промыли памятник Юрию Гагарину. Монумент, установленный более 40 лет назад, состоит из 239 титановых блоков. Этот материал применяется в строительстве космических кораблей и самолетов, пишет «Москва 24».

12 апреля отмечается День космонавтики. 61 год назад в этот день ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем с летчиком Юрием Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур. Он стал первым землянином, побывавшим в космосе.

В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 8 апреля, проходит пресс-конференция, приуроченная ко Дню космонавтики.

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