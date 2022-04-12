Путин выразил уверенность в достижении целей спецоперации в Донбассе

Президент России Владимир Путин 12 апреля выразил уверенность в том, что цели специальной операции по защите Донбасса будут достигнуты.

«Так и будет. Нет никаких сомнений», — заявил он в ходе общения с работниками космодрома «Восточный» в ответ на пожелание одного из них, чтобы цели операции были выполнены.

Глава государства подчеркнул, что задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

«Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», — указал Путин.

Также он отметил, что российские Воздушно-космические силы в ходе спецоперации действуют мужественно, эффективно и результативно. По его словам, армия России применяет самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками.

2 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины в ходе проведения российской спецоперации. Он отметил, что одна из главных задач спецоперации Москвы заключается в восстановлении границ Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которая вызвала негативную реакцию со стороны Запада, Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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