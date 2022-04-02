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Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины

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Военный потенциал Украины во многом разрушен в ходе проведения российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Демилитаризация идет полным ходом, и военный потенциал, инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция
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Ранее в этот же день в Минобороны РФ рассказали, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и другие боевые бронированные машины, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.

15 марта постоянный председатель РФ при ООН Василий Небензя рассказал журналистам, что прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда выдвинутые Москвой требования по отношению к Киеву будут реализованы.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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