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В Минобороны России рассказали о ликвидации националистов и наемников в Харькове

МО: более 100 националистов и наемников было уничтожено в Харькове после высокоточного удара «Искандером»
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Более 100 националистов и наемников было уничтожено в Харькове после высокоточного удара «Искандером» по украинскому штабу обороны. Об этом в субботу, 2 апреля, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран», — заявил Конашенков.

Он также рассказал, что подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) начали блокировать с востока и юга населенный пункт Боровское. Генерал-майор подчеркнул, что в этой операции уже уничтожены до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.

«Также выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», — рассказал Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и другие боевые бронированные машины, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.

25 марта в Минобороны РФ рассказали об уничтожении базы подготовки иностранных наемников на Украине с помощью нанесения удара высокоточным оружием «Искандер». Известно, что на этой базе располагались иностранный легион и тренировочная база.

20 марта сообщалось, что российские Воздушно-космические силы нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром, в котором базировались иностранные наемники. Уничтожено 100 боевиков.

16 марта в Минобороны РФ рассказали, что высокоточным оружием был нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, расположенном в Львовской области. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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