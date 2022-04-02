Прямой эфир
Мир
Зеленский обсудил с Джонсоном усиление «санкционного давления» на РФ
Мир
Более 500 украинских военных перешли на сторону ДНР
Мир
СМИ сообщили о возможном визите главы МИД Греции в Одессу 3 апреля
Мир
Песков назвал одной из задач спецоперации восстановление границ ЛНР и ДНР
Мир
Британский дипломат сообщил о невозможности заменить российский газ
Мир
Россия открыла гумкоридор из Мариуполя в Бердянск для иностранцев
Мир
Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины
Мир
Сторонники Трампа в конгрессе США выступили против помощи Украине
Мир
В МО сообщили об эвакуации с Украины более 14 тыс. человек в Россию
Культура
В Москве объединят театр МОСТ и Театр имени Моссовета
Мир
Суд вынесет постановление по экстрадиции Ассанжа в США 20 апреля
Сюжет:

Песков назвал одной из задач спецоперации восстановление границ ЛНР и ДНР

Представитель Кремля Песков: восстановление границ ЛНР и ДНР является одной из главных задач спецоперации России
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из главных задач спецоперации Москвы заключается в восстановлении границ Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее заявление сделал в субботу, 2 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в Конституции и Луганской Народной республики, и Донецкой Народной Республики», — отметил он в эфире телеканала «Беларусь 24».

Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Как напомнил Песков, независимость этих республик признана Россией. Военная спецоперация, продолжил пресс-секретарь президента РФ, началась после просьбы о помощи от ДНР и ЛНР.

Кроме того, в эфире телеканала Дмитрий Песков заявил, что современная Украина является для России враждебной и «сложной страной». Он также отметил, что переговоры Москвы и Киева прошли в Белоруссии с огромным трудом.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за ночь российскими военными было поражено 67 военных объектов Украины. При этом всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 124 самолета, 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, а также 1882 украинских танка, уточнил он.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022