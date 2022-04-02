Песков назвал одной из задач спецоперации восстановление границ ЛНР и ДНР

Одна из главных задач спецоперации Москвы заключается в восстановлении границ Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее заявление сделал в субботу, 2 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в Конституции и Луганской Народной республики, и Донецкой Народной Республики», — отметил он в эфире телеканала «Беларусь 24».

Как напомнил Песков, независимость этих республик признана Россией. Военная спецоперация, продолжил пресс-секретарь президента РФ, началась после просьбы о помощи от ДНР и ЛНР.

Кроме того, в эфире телеканала Дмитрий Песков заявил, что современная Украина является для России враждебной и «сложной страной». Он также отметил, что переговоры Москвы и Киева прошли в Белоруссии с огромным трудом.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за ночь российскими военными было поражено 67 военных объектов Украины. При этом всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 124 самолета, 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, а также 1882 украинских танка, уточнил он.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

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