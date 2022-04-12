Путин и Лукашенко прилетели на вертолете на космодром Восточный

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник, 12 апреля, прилетели на вертолете из Благовещенска на космодром Восточный.

Как рассказал днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, планируется, что главы государств осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов, а также вручат государственные награды летчикам-космонавтам и пообщаются с работниками космодрома.

Далее у президентов запланированы переговоры в формате «один на один» и пресс-конференция по их итогам. Затем Путин отдельно пообщается с губернатором региона Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

10 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал, что на космодроме Восточный уже ждут Путина и Лукашенко. В последний раз президент РФ посещал космодром в сентябре 2021 года.

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Тогда российский лидер поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года и подчеркнул, что за 2023 год «выходить нельзя».