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Путин и Лукашенко 12 апреля посетят космодром Восточный

Путин и Лукашенко 12 апреля проведут переговоры на космодроме Восточный
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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетят космодром Восточный в Амурской области 12 апреля. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Да. Это так», — сказал Песков ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», во время визита главы государств оценят, как идет продолжение строительства космодрома, пообщаются с рабочими и наградят космонавтов. Кроме того, после встречи лидеров пройдет пресс-конференция.

В свою очередь, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал, что на космодроме Восточный уже ждут Путина и Лукашенко.

24 марта Рогозин заявил, что этот космодром будет в несколько раз мощнее стартового комплекса «Союз-2», который был построен в конце 2015 года. Глава «Роскосмоса» отметил, что только в прошлом году состоялось уже пять успешных пусков. По его словам, с конца 2023 года с Восточного будут запускаться ракеты всех классов.

В последний раз Путин посещал космодром Восточный в сентябре прошлого года.

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Тогда российский лидер поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года и подчеркнул, что за 2023 год «выходить нельзя».

2 апреля российский лидер указал, что договоренности, к которым пришли на сегодняшний момент РФ и Белоруссия, способны создать условия для укрепления позиций двух государств на мировой арене. Глава государства подчеркнул, что сильная сплоченность отвечает коренным интересам двух братских народов и создает почву для формирования общего пространства в разных сферах деятельности.

В тот же день Песков назвал уникальными отношения Лукашенко и Путина. По его словам, лидеры нацелены на продолжение дружеского диалога, при этом иногда их переговоры бывают жесткими.

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