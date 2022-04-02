Песков назвал уникальными отношения Лукашенко и Путина

Отношения президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина уникальны. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Александр Григорьевич [Лукашенко] находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них действительно уникальные отношения», — заявил Песков в эфире белорусского телеканала «Беларусь 1».

По словам Пескова, президенты РФ и Белоруссии нацелены на продолжение дружеского диалога, отметив, что иногда переговоры глав государств бывают жесткими.

«Поверьте, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, и очень жестко. Потому что все-таки есть интересы Белоруссии, а есть интересы России. Оба президента очень жестко отстаивают интересы своих стран», — заключил представитель Кремля.

Ранее в этот день Путин заявил, что договоренности, к которым пришли на сегодняшний момент РФ и Белоруссия, способны создать условия для укрепления позиций двух государств на мировой арене. Глава государства подчеркнул, что сильная сплоченность отвечает коренным интересам двух братских народов и создает почву для формирования общего пространства в разных сферах деятельности.

31 марта заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко указал на то, что только общими путями россиянам и белорусам удастся противостоять экономическому кризису. Для этого нужно создать действенные инструменты ответного воздействия на давление рестрикциями.