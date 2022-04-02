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Путин назвал сплоченность РФ и Белоруссии условием для укрепления позиций на мировой арене

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Договоренности, к которым пришли на сегодняшний момент Россия и Белоруссия, способны создать условия для укрепления позиций двух государств на мировой арене. Такими словами поздравил в субботу, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии.

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«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства», — передает текст поздравительной телеграммы Путина пресс-служба Кремля.

Президент России подчеркнул, что сильная сплоченность отвечает коренным интересам двух братских народов и создает почву для формирования общего пространства в разных сферах деятельности.

31 марта заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко указал на то, что только общими путями россиянам и белорусам удастся противостоять экономическому кризису. Для этого нужно создать действенные инструменты ответного воздействия на давление рестрикциями.

Тогда же начал работу российско-белорусский форум «Союзное государство: экономическая интеграция — задачи развития».

В этот же день вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что 1 апреля будет отменена плата за входящие звонки для россиян, находящихся в Белоруссии. Та же мера будет применяться и для граждан Белоруссии в России.

11 марта в Москве состоялась встреча президента Путина и Лукашенко. В начале переговоров российский лидер выразил уверенность в том, что страны преодолеют все трудности, связанные с санкционным давлением Запада.

По итогам встречи лидеры согласовали дальнейшие шаги по поддержке из-за санкционного давления, в том числе по вопросам энергоносителей. Также были затронуты вопросы кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, осуществлении грузоперевозок между странами. В частности, Минск согласился увеличить поставки сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции.

Кроме того, Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску современных образцов военной техники. Позднее, 15 марта, палата представителей национального собрания Белоруссии ратифицировала договоры о сотрудничестве с РФ в военной сфере.

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