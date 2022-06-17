Путин назвал спецоперацию вынужденным действием со стороны России

Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация РФ по защите Донбасса стала вынужденным действием со стороны России. Об этом российский лидер рассказал 17 июня на пленарном заседании ПМЭФ.

Он подчеркнул, что боевые действия — это всегда трагедия, но это вынужденные действия со стороны России. Нас подтащили к этой черте

«Нас подтащили к этой черте. Я вынужден напомнить, как это всё складывалось. Какие бы ни были прозападные правительства на Украине, мы же со всеми нормально работали. Вот господин [бывший президент Украины Виктор] Ющенко был, [бывший премьер-министр Украины Юлия] Тимошенко — они же абсолютно были прозападно ориентированные», — пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году, в нем причина сегодняшних проблем.

«Когда спрашиваешь: а зачем? Ведь и так эта оппозиция [на Украине] пришла бы к власти демократическим способом, идите на выборы и побеждайте. Нет, зачем-то надо было совершить госпереворот, причем кровавый. С этого всё началось», — указал Путин.

Глава государства пояснил, что заявления о «цивилизационном выборе» Украины в пользу Запада всегда прикрывали попытки захватить награбленное в этой стране. По его словам, США в 2014 году должны были призвать Украину к выборам, а не поддерживать переворот.

«Начали создавать на Украине антироссийский плацдарм. Попробуйте, мы начнем создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь на границе с Соединенными Штатами в Мексике. Понимаете, что будет. Почему-то даже в голову не приходит, что-то подобное делать в Америке. Мы в свое время даже убрали военные базы с Кубы. Никто на это смотреть не хочет», — объяснил Путин.

Путин отметил, что подобное пренебрежительное отношение из-за «мнимого величия», которое возникло после распада Советского Союза.

Российский лидер подчеркнул, что Россия не бросит Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) и с уважением отнесется к любому выбору жителей Донбасса.

Путин также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

13 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная цель спецоперации России — это защита ДНР и ЛНР.

До этого, 12 апреля, российский лидер заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между радикалами и силовиками. 20 февраля на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека.

Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. При этом бывший украинский лидер подчеркивал, что стрельба была спланирована радикалами для свержения легитимного руководства страны.

В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович покинул страну. Украину возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.

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