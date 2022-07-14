В Госдуме призвали ВСУ сложить оружие для окончания спецоперации

Россия прекратит специальную операцию по защите Донбасса после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо действующего нацистского режима придут люди, которые настроены на развитие Украины как самодостаточного и нейтрального государства. Об этом заявил 14 июля депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Комментируя слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Киев прекратит боевые действия, только если Россия «добровольно покинет территорию» страны, Шеремет заявил, что Россия не сможет жить «с фашистами и террористами под боком».

«Мы не позволим, чтобы по соседству с нами находилось неофашистское образование, способное нести угрозу нашей стране. Украинский народ заслуживает самодостаточную и цветущую Украину, которой можно по праву гордиться. И Россия сделает все возможное, чтобы западные страны больше не смели лепить из нее человеконенавистнический и нацистский проект», — цитирует депутата «РИА Новости».

По его словам, Россия заинтересована в добрососедском государстве, а не в «площадке для экспериментов западных стран» ценой жизни украинского народа.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году.

До этого, 12 апреля, Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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