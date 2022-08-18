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Зеленский назвал условия начала переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский: переговоры с РФ возможны только после вывода российских войск
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории. Об этом 18 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров во Львове с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — приводятся слова Зеленского в аккаунте турецкого агентства Anadolu в Twitter.

Ранее в этот день турецкий телеканал A Haber рассказал, что Эрдоган на встрече во Львове хочет предложить Зеленскому организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого, 18 августа, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с Россией договориться якобы невозможно. По его словам, переговорный процесс возможен только при условии нескольких важных тактических поражений РФ.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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