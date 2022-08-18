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СМИ узнали о планах Эрдогана предложить Зеленскому провести встречу с Путиным

A Haber: Эрдоган предложит Зеленскому провести встречу с Путиным
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган едет во Львов для того, чтобы предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 18 августа сообщил телеканал A Haber.

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«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», — рассказал корреспондент из Львова.

Накануне сообщалось, что Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретятся 18 августа во Львове с Зеленским. Отмечалось, что стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке.

В тот же день советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович допустил, что Эрдоган и Гутерриш будут пытаться убедить Зеленского пойти на уступки России для мирного урегулирования ситуации, в том числе оставить идею вернуть юг страны.

6 августа Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Президент Турции выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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