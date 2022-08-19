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Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным

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Фото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 19 августа, что во время переговоров во Львове предложил своему коллеге Владимиру Зеленскому провести на турецкой территории его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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«С господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. <...> Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. <...> Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», — сказал он журналистам в самолете по возвращении из Львова.

Эрдоган также отметил, что в ходе его встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем обсуждались шаги, которые можно предпринять для облегчения экспорта украинского зерна.

Кроме того, он добавил, что хотел бы обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Накануне Эрдоган заявил, что сохраняет веру в то, что конфликт на Украине в конечном итоге закончится за столом переговоров, а Зеленский согласен с ним в этом вопросе.

Президент Украины, в свою очередь, сказал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.

В то же время телеканал CNN Türk сообщил, что Россия якобы смягчила условия для организации возможной встречи Путина с Зеленским. По его информации, лидеры РФ и Украины теперь могут начать переговоры без предварительной подготовки дорожной карты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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