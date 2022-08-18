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СМИ заявили о смягчении Россией условий для встречи Путина и Зеленского

CNN Türk: Россия смягчила условия организации личной встречи Путина и Зеленского
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Россия смягчила условия для организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом 18 августа сообщил турецкий телеканал CNN Türk.

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Он рассказал, что раньше российская сторона настаивала на том, чтобы перед встречей двух лидеров в ходе переговорных процессов была составлена дорожная карта. Теперь, как отмечает СМИ, в Москве готовы скорректировать условия.

«Российская сторона заявила: «Сначала лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — сообщили в CNN Türk.

Ранее в этот день телеканал A Haber рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Львове 18 августа хочет предложить Зеленскому организовать встречу с Путиным. В переговорах также примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кроме того, стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке.

6 августа Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Президент Турции выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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