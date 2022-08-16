Генсек ООН отправится с визитом на Украину и встретится с Зеленским

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 18 августа во Львове встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 19 августа он отправится в Одессу. Об этом 16 августа сообщил в Twitter официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке. ООН готова поддержать МАГАТЭ в организации поездки на ЗАЭС по вопросам логистики и безопасности, отметил он.

«Как ожидается, состоится также двусторонняя встреча с президентом Украины Зеленским в какой-то момент визита», — добавил представитель офиса генсека ООН.

19 августа Гутерриш посетит Одессу. Он совершит визит в один из трех портов, участвующих в зерновой сделке.

15 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Гутерришем. Стороны обсудили условия безопасной работы Запорожской АЭС и обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке, а также обсудили инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 15 августа они нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

14 августа постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата ООН не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС. Москва настаивает на визите инспекторов и фиксации украинских ударов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».