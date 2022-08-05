Турецкий виток: Москва и Анкара договорились об оплате газа в рублях

Анкара согласилась частично платить за российский газ в рублях. Об этом стало известно по итогам переговоров президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом , которые состоялись 5 августа в Сочи. Главы государств отметили необходимость обеспечить выполнение стамбульских соглашений, в том числе беспрепятственный экспорт российского зерна на мировые рынки. Затронули президенты и сирийский кризис, подчеркнув важность сохранения территориальной целостности страны.

Встреча за встречей

В последний раз они встречались относительно недавно — 19 июля в Тегеране, где прошел саммит в астанинском формате. После небольшой паузы российский и турецкий лидеры решили вновь провести переговоры, что неудивительно, учитывая турбулентную обстановку на международной арене.

На этот раз их беседа состоялась в Сочи , который не стал особо удивлять высокопоставленного гостя помпезностью. То есть по дороге в санаторий «Русь», где Владимир Путин принял господина Эрдогана, местные улицы, к примеру, не украшались турецкими флагами.

Москва и Анкара договорились об оплате газа в рублях Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— По нашей протокольной практике флаги вывешиваются в ходе государственного визита, а сегодня будет рабочий визит господина Эрдогана, что не предусматривает украшения городов национальными флагами, — пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , развеяв моментально любые сомнения журналистов о неподготовленности города к визиту.

Начало самой встречи не обошлось без небольших заминок: турецкому лидеру пришлось помочь с аппаратурой для синхронного перевода. После решения технических трудностей политики сразу перешли к делу. Владимир Путин в первую очередь обратил внимание на газовый вопрос. «Турецкий поток» — один из важнейших путей поставки российского голубого топлива в Европу, который работает бесперебойно. За это, по словам российского президента, европейские политики должны сказать спасибо Турции.

Главным результатом переговоров, которые продлились более четырех часов, стало решение, принятое относительно нового механизма оплаты за голубое топливо.

— Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, в достаточно большом объеме — 26 млрд куб. м ежегодно. Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях, — уточнил вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров.

Москва и Анкара договорились об оплате газа в рублях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На повестке были и вопросы продовольственного кризиса. Владимир Путин лично поблагодарил своего коллегу — за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

— Достигнутый прогресс особенно важен для развивающихся государств, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием, — подчеркнул он.

Совсем недавно, в конце июля, Россия и Украина при участии ООН и Анкары договорились о вывозе зерна из украинских портов. На этой неделе первое судно уже вышло из Одессы. В совместном заявлении, которое было принято по итогам переговоров в Сочи, президенты подтвердили необходимость выполнения стамбульских соглашений, включая беспрепятственный экспорт российского зерна.

Высокая планка

Экономическое сотрудничество между странами в целом развивается хорошими темпами: в прошлом году товарооборот двух стран увеличился на 57%, а с января по май — уже в два раза, сообщил президент России. Главы государств поставили задачу достичь уровня взаимного товарооборота в размере $100 млрд, сообщил Александр Новак.

— Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе , — заявил Реджеп Тайип Эрдоган. — Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях.

Стороны договорились наращивать объем торговли, развивать сотрудничество в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Еще одна важная тема — строительство АЭС «Аккую». Президенты договорились запустить этот масштабный проект уже в 2023 году, сообщил Александр Новак.

Москва и Анкара договорились об оплате газа в рублях Фото: ТАСС/Петр Ковалев

По словам турецкого политолога Керима Хаса, главный вопрос для Москвы — развитие торгово-экономических отношений. После введения западными странами антироссийских санкций Турция фактически стала логистическим хабом для РФ , отметил он.

— Западные компании покидают российский рынок, и турецкие игроки занимают их место, — сказал эксперт. — Есть немало западных фирм, которые также открыли свои логистические центры в Турции, чтобы продолжать торговлю с Россией. То же самое делают российские компании, чтобы продолжать торговлю с Западом. В этом году ожидается исторический рекорд в двусторонних экономических отношениях.

В ответ на «отмену» России Москва намерена усиливать сотрудничество с теми, кто не попал в список недружественных стран , добавил в беседе с «Известиями» политолог Аждар Куртов.

Баланс сил

Среди прочего обсудили и ситуацию в Сирии: главы государств подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности страны. Для Эрдогана, прежде всего, важно обсуждение этой проблемы с точки зрения новой операции Турции на севере Сирии, о которой турецкий лидер неоднократно предупреждал.

— Для этого нужно получить зеленый или хотя бы желтый свет со стороны России, потому что РФ контролирует воздушное пространство Сирии, и поэтому разрешение Москвы, безусловно, необходимо для начала операции. Важно сохранить в регионе баланс сил , — сказал Керим Хас.

Турция, по его мнению, намерена заручиться поддержкой России, притом что Иран выступает против возможной спецоперации в Сирии.

Москва и Анкара договорились об оплате газа в рублях Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Кроме того, политолог уверен, что в фокусе внимания президентов была и эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, а также открытие транспортных коридоров на Кавказе. Обсуждение карабахского кризиса допускал накануне переговоров и Дмитрий Песков.

Что касается военного сотрудничества между Анкарой и Москвой, то по этому вопросу делегации не стали вдаваться в подробности. Позднее официальный представитель Кремля лишь уточнил, что президенты не затрагивали тему приобретения РФ беспилотников турецкого производства Bayraktar, которую постоянно муссирует, прежде всего, западная пресса.

Помимо прочего, встреча в Сочи опровергает «политическую изоляцию», которую пытаются навязать России, заявил «Известиям» депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.