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Президента Индонезии анонсировал очное участие Путина в саммите G20

Президента Индонезии анонсировал очное участие Путина в саммите G20

Президент Индонезии анонсировал очное участие Путина и Си Цзиньпина в саммите G20 на Бали
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Фото: TASS/Patrick Semansky
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо.

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«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет», — приводит агентство слова Видодо.

Ранее, 10 августа, посол Индонезии в Москве Хосе Таварес сообщил, что республика заинтересована в проведении встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет.

Между тем, как сказал 20 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, решение о формате участия Путина в саммите будет принято непосредственно перед поездкой.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20.

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