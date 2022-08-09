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В Киеве допустили приезд Зеленского на G20 при условии присутствия Путина

Подоляк: Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
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Фото: TASS/SvenSimon
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Президент Украины Владимир Зеленский может посетить встречу G20 («большая двадцатка») в Индонезии, если на ней будет присутствовать российский лидер Владимир Путин. Об этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил в интервью Би-би-си, опубликованном 9 августа.

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«Президент считает, что он должен находиться на территории Украины, и сегодня онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах. Но если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — сказал он.

В этот же день, комментируя заявление Подоляка, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что предпосылок для встречи Путина с Зеленским на G20 нет.

Песков 4 августа сообщил журналистам, что формат участия российского президента в саммите G20 еще не определен.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 20 июля отметил, что решение о формате участия Путина будет принято непосредственно перед поездкой.

При этом Зеленский 29 июня заявил, что его участие в саммите будет зависеть от состава участников и ситуации на Украине. В тот же день президент Индонезии Джоко Видодо передал ему приглашение на мероприятие «большой двадцатки».

29 апреля Bloomberg со ссылкой на Видодо написало, что Путин принял приглашение посетить саммит G20.

Саммит G20 — встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Мероприятие запланировано на 15–16 ноября на острове Бали.

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