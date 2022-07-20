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Решение об участии Путина в G20 примут накануне поездки

Помощник президента РФ Ушаков: решение об участии Путина в G20 примут накануне поездки
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Фото: Global Look Press/XinHua/Indonesian Finance Ministry
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Решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой, заявил 20 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Представители СМИ спросили Ушакова, поедет ли на саммит российский лидер Владимир Путин или примет участие онлайн.

«Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение [формате участия] будет принято непосредственно перед поездкой», — ответил он журналистам.

Ранее, 17 июля, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра страны. Комментируя ее слова, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что смысла в этой встрече для российской стороны — ноль.

До этого российский МИД подчеркнул, что РФ в предварительном порядке сообщала Индонезии о намерении Путина участвовать во встрече глав стран на саммите, который состоится в этом году 15–16 ноября на острове Бали.

30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается участником «большой двадцатки» и примет участие в саммите, но в какой форме это будет сделано, станет понятно после анализа ситуации.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если президент России приедет лично.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Позднее, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.

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