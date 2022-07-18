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Пушков оценил шансы Трасс на переговоры с президентом РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Emil Janssen
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После громкого обещания главы МИД Великобритании Лиз Трасс встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и всё ему сказать в случае избрания на должность премьера, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что смысла в этой встрече для российской стороны — ноль.

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«Смысла в такой встрече с участием Трасс — ноль. Трасс пытается заработать себе очки перед выборами лидера консерваторов и премьера страны. Как она это делала, когда приехала в Москву читать нам нотации и выдвигать угрозы с абсолютно бессмысленным с точки зрения дипломатии визитом», — написал сенатор в Telegram 18 июля.

По мнению Пушкова, больше ничего за пафосным заявлением Трасс не скрыто.

17 июля Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Путиным на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра страны. Тогда она сообщила, что готова вызвать российского лидера «на разговор».

21 июня Лиз Трасс заявила, что Великобритания будет вводить новые санкции в отношении России до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска. Она также подчеркнула, что Великобритания продолжит поставлять Украине оружие. 15 июля Трасс возложила на Россию ответственность за смерть британского наемника Пола Ури в Донецкой Народной Республике, который скончался из-за ряда хронических заболеваний.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

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