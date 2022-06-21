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В Британии пообещали вводить санкции против России до вывода ее войск с Украины

Глава МИД Великобритании Трасс пообещала вводить санкции против России до вывода ее войск с Украины
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Han Yan
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Великобритания будет вводить новые санкции в отношении России до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска. Об этом во вторник, 21 июня, заявила глава министерства иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.

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«Мы продолжим вводить санкции и отказываться от импорта товаров из РФ до тех пор, пока Россия полностью не выведет свои войска с Украины», — заявила Трасс в ходе выступления в палате общин британского парламента.

Она также подчеркнула, что Великобритания продолжит поставлять Украине оружие.

16 июня Великобритания внесла в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла за поддержку спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Также в список внесли уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров Группы «Волга Днепр» Алексея Исайкина.

15 июня глава минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о рассмотрении возможности отправки Украине дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия. До этого Уоллес объявил об отправке в Киев реактивных систем залпового огня M270. Кроме того, страна планирует поставить украинской стороне управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих систем.

В апреле Великобритания ввела запрет на импорт железа и стали из России. Также страна запретила поставки продукции некоторых технологических отраслей.

В марте Великобритания расширила очередной пакет санкций против России. Новые ограничения введены в отношении 350 физических лиц и организаций, зарегистрированных в РФ. Кроме того, Великобритания запретила экспорт в Россию предметов роскоши, а также ввела новый, 35-процентный тариф на импорт основных видов российских товаров.

Подобные санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите мирных жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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