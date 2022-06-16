Великобритания внесла патриарха Кирилла в санкционный список

Великобритания внесла в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви Патриарха Кирилла за поддержку спецоперации по защите Донбасса. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте британского правительства в четверг, 16 июня.

«Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл был также внесен в санкционный список за его поддержку военной агрессии на Украине» — говорится в документе от 16 июня.

Также в расширенный список внесли уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров Группы «Волга Днепр» Алексея Исайкина.

2 июня Европейский союз (ЕС) отказывался от введения санкций против патриарха Кирилла после просьбы Венгрии.

Агентство Reuters уточняло 6 мая, что Венгрия не одобряет предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров.

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис рассказал порталу 15min.lt 24 апреля, что внести ограничения в отношении патриарха Московского предложило правительство Литвы из-за проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. По его мнению, Русская православная церковь является одной из важных «опор кремлевского режима» и поддерживает решения Москвы.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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