Власти Литвы предложили наложить санкции на патриарха Кирилла

Правительство Литвы предложило Евросоюзу (ЕС) внести в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Об этом литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис рассказал в воскресенье, 24 апреля, местному изданию 15min.lt.

По мнению дипломата, Русская православная церковь является одной из важных «опор кремлевского режима» и поддерживает действия Москвы.

«Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ, если попытаться найти какой-то духовный термин, соответствующий тому, что он делает в своих высказываниях», — прокомментировал Ландсбергис дискуссии об ответственности руководства церкви за действия России.

Граждане и компании РФ попадают под санкции, которые вводят зарубежные страны в связи с проведением спецоперации. Так, 14 апреля МВД Австралии сообщило, что власти страны ввели санкции в отношении российских энергетических компаний «Газпром» и «Транснефть», а также 12 других российских предприятий. Также санкции коснулись страхового общества «Согаз» и центра бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia. 22 апреля туда добавили еще 147 фамилий.

21 апреля Великобритания расширила санкционный список, добавив в него более 20 россиян и ряд предприятий. До этого, 13 апреля, внесла 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины и из Узбекистана.

О начале проведения Россией специальной операции по защите Донбасса было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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