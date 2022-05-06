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Венгрия выступила против введения санкций в отношении патриарха Кирилла

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Венгрия не поддержит персональные санкции Евросоюза (ЕС) в отношении патриарха Кирилла. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

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Как передает Reuters, Венгрия не одобряет предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров.

Кроме того, Орбан заявил, что страна в целом не сможет поддержать новый пакет санкций ЕС против России в его нынешнем виде, включая эмбарго на импорт российской нефти. По его словам, нынешнее предложение Европейской комиссии (ЕК) будет равносильно «атомной бомбе», сброшенной на венгерскую экономику. При этом премьер-министр добавил, что Венгрия готова к переговорам, если увидит новое предложение, соответствующее интересам страны.

4 мая агентство France-Presse сообщило о том, что Европейский союз планирует ввести санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета антироссийских санкций. По информации издания 15min.lt от 24 апреля, инициатором введения ограничений в отношении священнослужителя выступила Литва, которая мотивирует свои действия тем, что патриарх поддерживает действия Москвы.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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