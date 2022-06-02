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ЕС исключил из санкционного списка патриарха Кирилла из-за позиции Венгрии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Европейский союз (ЕС) отказался от введения санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после просьбы Венгрии. Об этом 2 мая сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Из-за сопротивления Венгрии ЕС решил не вводить санкции против патриарха Кирилла. Шестой санкционный пакет, который включает в себя нефтяное эмбарго, был одобрен в четверг представителями стран ЕС без фактически запланированных карательных мер против Кирилла», — говорится в статье издания.

Как уточняет газета, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обосновал позицию Будапешта «вопросом свободы вероисповедания венгерских религиозных общин».

О том, что Венгрия попросила исключить патриарха из списка лиц, добавленных в шестой пакет антироссийских санкций, стало известно 1 июня.

Reuters ранее уточняло, что страна не одобряет предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров.

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис рассказал порталу 15min.lt 24 апреля, что внести ограничения в отношении Патриарха Московского предложило правительство Литвы из-за проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. По его мнению, Русская православная церковь является одной из важных «опор кремлевского режима» и поддерживает решения Москвы.

Западные страны продолжают ужесточать санкции против России на фоне спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле отмечали, что она преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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