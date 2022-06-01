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Венгрия попросила исключить из санкционного списка патриарха Кирилла

Bloomberg: Венгрия попросила исключить из санкционного списка ЕС патриарха Кирилла
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Из списка лиц, добавленных Евросоюзом (ЕС) в шестой пакет антироссийских санкций, Венгрия попросила исключить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом в среду, 1 июня, сообщил Bloomberg.

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По словам источника агентства, имя патриарха не упоминалось представителями Будапешта на саммите союза, прошедшего с 30 по 31 мая. Также они выдвинули послам ЕС требования, затягивающие принятие шестого пакета антироссийских санкций. Среди них ряд технических моментов, связанных с эмбарго на нефть из России.

31 мая Верховная рада Украины проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла. По словам депутата Алексея Гончаренко, в отношении патриарха Кирилла и других представителей Русской православной церкви предусмотрены санкции на 10 лет, теперь это решение парламента должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее, 6 мая, премьер-министр Венгрии заявил, что его страна не поддержит персональные санкции Евросоюза (ЕС) в отношении патриарха Кирилла. По словам главы государства, Венгрия не одобряет предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров.

До этого, 4 мая, агентство AFP сообщило о том, что ЕС планирует ввести санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

По информации издания 15min.lt от 24 апреля, инициатором введения рестрикций выступила Литва. Она назвала священнослужителя одним из главных сторонников действий Москвы. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что данное предложение является абсурдным.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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