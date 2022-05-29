Соборная модель: к чему ведет заявление Украинской церкви об автокефалии

Чтобы принять решение об автокефалии, Украинская православная церковь должна была провести голосование среди представителей глав всех епархий, и организовать такое мероприятие по всем правилам сейчас вряд ли было возможно . Таким мнением поделились опрошенные «Известиями» эксперты. 27 мая УПЦ объявила, что приняла решение о полной независимости и уже начала проводить службы как автокефальная церковь. В РПЦ же заявили, что никаких официальных обращений не получали, а решение украинского Собора считают лишь подтверждением самостоятельного статуса, полученного УПЦ в 1990 году от Алексия II. В Русской православной церкви также заявили, что молятся о сохранении единства.

Без диалога и правил

В пятницу, 27 мая, Собор Украинской православной церкви (УПЦ) принял решение о независимости . На официальном сайте структуры указано, что приняты «соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости».

— Для того, чтобы принять подобное решение, необходимо собрать глав всех епархий, чтобы они проголосовали , — рассказал исполнительный директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

Провести такое мероприятие по всем правилам сейчас невозможно , считает он.

Соборная модель Члены Украинской православной церкви присутствуют на заседании совета в Свято-Пантелеймоновском монастыре и обсуждают разрыв своих связей с Русской церковью Фото: REUTERS/Ukrainian Orthodox Church

— Обычно такие вопросы [как о получении автокфалии] обсуждаются путем диалога, — добавил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Костюков.

Украинская православная церковь считается управляемой с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви. Согласно данным портала «Православная жизнь», по состоянию на 2017 год УПЦ включала в себя 12 тыс. приходов и насчитывала 12,2 тыс. священнослужителей. В церковном управлении находился 251 монастырь. Согласно официальному интернет-ресурсу УПЦ, в нее входят 53 епархии.

Однако Симферопольская и Крымская епархия, как сказано на ее сайте, на соборе проголосовала против изменений в уставе и остается под омофором Патриарха Московского и всея Руси.

В РПЦ журналистам заявили, что никаких официальных обращений от УПЦ не поступало .

Соборная модель Прихожане в одном из храмов Харькова Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

«Мы молимся о сохранении единства Русской Православной Церкви », — написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Изучить и посочувствовать

Позже на сайте РПЦ появился комментарий председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

— Состоялся Собор Украинской православной церкви. Он подтвердил тот статус, который эта Церковь имеет с 1990 года, когда она получила Благословенную грамоту о самоуправлении от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, — сказал он.

25– 27 октября 1990 года под председательством патриарха Алексия II состоялся Архиерейский собор, предоставивший Украинской православной церкви самостоятельность в управлении . Он предоставил УПЦ автономию во многих вопросах, но не предоставляет независимость — автокефалию.

Тогда Украинская православная церковь получила очень широкие права, отметил Андрей Костюков. Она самостоятельно решала вопрос о канонизациях, назначениях архиереев и так далее. Тем не менее, кто будет руководить УПЦ, во многом зависело от Москвы.

Соборная модель Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви Фото: РИА Новости/Олег Варов

29 мая 2022 года в храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла состоялось заседание Священного синода , сообщили в пресс-службе РПЦ. На собрании постановили, что принятые Собором УПЦ дополнения и изменения в Устав об управлении «нуждаются в изучении в установленном порядке» и должны быть представлены на одобрение Патриарху Московскому и всея Руси. Также было принято решение «выразить всемерную поддержку и понимание архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Украинской православной церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, местных властей, средств массовой информации, экстремистских организаций и националистически настроенной части общественности», — сказано в постановлении.

Синод засвидетельствовал, что «вся полнота Русской православной церкви молится о сохранении церковного единства», отметили в пресс-службе. Участники собрания также выразили сожаление, что в ряде епархий УПЦ прекращается поминовение Патриарха Московского и всея Руси, «что противоречит 15-му правилу Двукратного Собора».

Ранее глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в воскресной литургии 29 мая помянул патриарха Кирилла способом, принятым для предстоятелей автокефальных церквей, сообщали СМИ. При перечислении предстоятелей поместных православных церквей он пропустил принятую ранее при упоминании главы РПЦ формулировку «великого господина и отца нашего», но назвал патриарха Кирилла третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского.

Соборная модель Киево-Печерская лавра Фото: REUTERS/Edgar Su

Напомним, не все украинские церкви входят в УПЦ. В 2018 году по инициативе на тот момент президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в результате объединения раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от Константинополя автокефалию. Позже ее признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской церквей. РПЦ в ответ на признание раскольников разорвала отношения с Константинополем и предстоятелями, признавшими ПЦУ.