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Трасс возложила на Россию вину за смерть британского наемника в ДНР

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Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника Пола Ури в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится 15 июля на сайте британского правительства.

Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России. Онлайн спецоперации 15 июля
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«Я шокирована новостью о смерти британского гуманитарного служащего Пола Ури <...> Россия должна нести полную ответственность за это», — сказала Трасс.

По ее словам, Ури был схвачен, когда занимался гуманитарной работой на Украине.

15 июля уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что 10-го числа в плену скончался британский наемник Пол Ури. Она рассказала, что у британца был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии.

В тот же день Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти Ури. МИД королевства также сообщил, что находится в контакте с украинскими властями и семьей погибшего.

Позднее посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД в связи с произошедшим инцидентом.

В ДНР при этом отметили, что официального обращения по поводу Ури к республике не было. Министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что британец участвовал в вербовочной работе, и опровергла его гуманитарную деятельность в Донбассе.

Минобороны РФ 12 июля сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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