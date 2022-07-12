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Минобороны сообщило о наемниках на территории Украины из более чем 60 стран

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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На территорию Украины с начала специальной военной операции по защите Донбасса прибыли наемники из более чем 60 стран мира. Об этом 12 июля заявило Минобороны РФ.

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Согласно опубликованным данным, на украинскую территорию прибыло уже более 7,1 тыс.и наемников из большинства стран Европы (среди них Германия, Франция, Британия, Италия), из стран Южной и Северной Америки, включая США и Канаду, из стран Азии, включая Японию и Южную Корею, а также из многих стран Африки.

Как указал официальный представитель оборонного ведомства РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Россия отслеживает и фиксирует пофамильно всех, кто прибывает из зарубежных стран для участия в боевых действиях.

«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тыс. прибывших на территорию Украины иностранных наемников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — подчеркнул он.

Конашенков также добавил, что за последние три недели в результате совместной работы ВС РФ и подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР количество наемников уменьшилось с 3221 до 2741.

Кроме того, отметил он, больше всего иностранных наемников прибыло из Польши (1835), Канады (605), США (544), Румынии (504), а также Великобритании (429) и Грузии (368).

Ранее в этот день глава Минюста ДНР Юрий Сыроватко заявил, что решение по апелляциям иностранных наемников, приговоренных судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, будет принято до конца месяца. Как поясняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, направляемые Западом на Украину наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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