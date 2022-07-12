Минобороны сообщило о наемниках на территории Украины из более чем 60 стран

На территорию Украины с начала специальной военной операции по защите Донбасса прибыли наемники из более чем 60 стран мира. Об этом 12 июля заявило Минобороны РФ.

Согласно опубликованным данным, на украинскую территорию прибыло уже более 7,1 тыс.и наемников из большинства стран Европы (среди них Германия, Франция, Британия, Италия), из стран Южной и Северной Америки, включая США и Канаду, из стран Азии, включая Японию и Южную Корею, а также из многих стран Африки.

Как указал официальный представитель оборонного ведомства РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Россия отслеживает и фиксирует пофамильно всех, кто прибывает из зарубежных стран для участия в боевых действиях.

«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тыс. прибывших на территорию Украины иностранных наемников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — подчеркнул он.

Конашенков также добавил, что за последние три недели в результате совместной работы ВС РФ и подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР количество наемников уменьшилось с 3221 до 2741.

Кроме того, отметил он, больше всего иностранных наемников прибыло из Польши (1835), Канады (605), США (544), Румынии (504), а также Великобритании (429) и Грузии (368).

Ранее в этот день глава Минюста ДНР Юрий Сыроватко заявил, что решение по апелляциям иностранных наемников, приговоренных судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, будет принято до конца месяца. Как поясняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, направляемые Западом на Украину наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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