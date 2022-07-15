Лондон потребовал от РФ разъяснений в связи со смертью наемника в ДНР

Лондон обратится к российским властям в связи со смертью задержанного в Донецкой Народной Республике (ДНР) британского гражданина Пола Ури. Об этом 15 июля заявило министерство иностранных дел Великобритании.

«Мы в срочном порядке обратились к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями СМИ о смерти британского гуманитарного работника на Украине», — цитирует ведомство ТАСС.

В МИДе также сообщили, что поддерживают контакт с украинскими властями и семьей погибшего.

15 июля уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти находившегося в плену Ури. По ее словам, он умер 10 июля от из-за хронических заболеваний и стресса. Она заверила, что пленному оказывалась необходимая медицинская помощь.

Минобороны РФ 12 июля сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. В ведомстве напомнили, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные тюремные сроки.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне вооруженных сил Украины и теперь находящийся в плену на территории ДНР, рассказал, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, не приехал бы туда. Американец призвал тех, кто хочет присоединиться к украинским войскам, «не повторять его ошибок», а также лучше изучить информацию о конфликте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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